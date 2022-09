Vuurwerkverkopers gooien bijltje erbij neer: ‘Geen zin meer toen Den Haag week van tevoren meldde dat feest niet doorging’

In deze winkel scoor je straks verse groenten en fruit van je lokale boer, en die krijgt daar een eerlijke prijs voor

Rechtstreex, dat verse producten direct van lokale boeren levert, is bezig met een opmars in het Groene Hart. Het bedrijf opent op 1 oktober in Gouda zijn eerste fysieke winkel in onze regio. Onlangs startte het ook al een afhaalpunt in Boskoop.

12:00