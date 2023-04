Waakhond van bedrijf maakt wéér slachtoffer: vrouw (29) gebeten en naar ziekenhuis

Een 29-jarige vrouw is in Zegveld gebeten door een loslopende waakhond. Ze raakte gewond aan haar been en is naar het ziekenhuis gebracht. In overleg met het Openbaar Ministerie heeft de politie de hond in beslag genomen. Volgens de politie gebeuren hier vaker op de Hoofdweg incidenten met loslopende honden