Waarom deze ouderen zich in het zweet werken op de Vogeltjesdans, aangespoord door Irene Moors

Het is afwachten wat de eerste oogst wordt, maar de Herenboer­de­rij is nu al een hit: ‘De wachtlijst groeit nog steeds’

12:30 Sperzieboontjes, aardbeien en misschien kropsla? Het is nog even afwachten wat de eerste oogst wordt, maar dat de gloednieuwe Herenboerderij in Leimuiden dit seizoen de eerste streekeigen etenswaren aflevert, is zeker.