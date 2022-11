Waarom dit hotel het leukste team van Nederland heeft: ‘Echt een familie’

Energiecrisis Deze kerk gaat komende winter dicht: ‘Als we niets doen, loopt het gierend uit de hand’

Kerken zien de winter somber tegemoet. Het is vaak onmogelijk om de gebouwen warm te stoken zonder immens hoge kosten te maken. De Petruskerk in Woerden heeft daarom een ingrijpend besluit genomen en ook andere kerken in het Groene Hart treffen maatregelen.

24 november