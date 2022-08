Waarom er overal ‘te koop’-borden opduiken bij boeren (en ze hebben allemaal dezelfde ‘makelaar’)

COLUMN Is er een kattenkil­ler actief? Ontroostba­re baasjes hebben geen idee wat er met hun kat is gebeurd

Is er in Woerden een kattenmoordenaar actief? En zo ja, wat bezielt deze persoon? Er zijn al twaalf poezenbeesten spoorloos verdwenen in het Staatsliedenkwartier. Nooit meer iets van vernomen. Dat is bizar. Zijn ze dood? Worden ze door een pervers kattenvrouwtje opgesloten in haar huis? Of zijn ze onfortuinlijk aangereden en nooit meer teruggevonden?

25 augustus