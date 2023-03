indebuurt.nl Girlpower! 4 x inspireren­de vrouwen uit Woerden

Het is vandaag 8 maart, internationale vrouwendag. Op deze dag worden vrouwen wereldwijd in het zonnetje gezet. Er is aandacht voor gendergelijkheid, maar vooral voor de successen van vrouwen. Deze Woerdense powervrouwen zijn onlangs een eigen onderneming gestart en wij zetten ze in de spotlight.