Wanneer grijpt Prinses Carnaval nou eens de macht? ‘Belangrijk voor jonge meisjes’

Alaaf! Eíndelijk weer carnaval na twee jaar corona, maar: ‘Het wordt echt duur avondje uit, dat is jammer’

Met veel enthousiasme bouwt carnavalsgroep de Lamme Handjes aan een carnavalswagen, want na twee jaar kan er eindelijk weer als vanouds carnaval worden gevierd. Nou ja, als vanouds? Is carnaval nog wat het geweest is ná corona en met hogere prijzen voor... eigenlijk alles.