Wanneer zet de Woerdense Koeiemart een streep door de koeien? ‘Zet de koe alleen nog in als symbool’

COLUMN Aantal kopers van nieuwbouw dreigt financieel kopje onder te gaan: bouwers, los dit goed op

Een slordige 400 mensen kochten in Roelofarendsveen een prefabwoning die extra aanlokkelijk was dankzij de slogan: ‘In vijftien dagen van eerste bouwsteen naar woonklare woning’. Inmiddels blijkt vijftien maanden dichter in de buurt van de waarheid te komen.

27 oktober