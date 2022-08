Wat te doen met je lekke opblaaskrokodil? Hier weten ze er wel raad mee: ‘Het is mooi en zacht materiaal’

Kapotte opblaasbare producten belanden normaal gesproken bij het grofvuil of restafval. Dat gaat naar een verbrandingsoven. Zonde, want het pvc kan prima opnieuw worden gebruikt. Dat is niet alleen beter voor het milieu, het levert ook grondstoffen op voor nieuwe producten. Daarom doet gemeente De Ronde Venen mee aan een proef waarbij deze artikelen apart worden ingezameld en verwerkt.

Bewoners uit de gemeente kunnen hun lekke inflatables nu kwijt in twee speciale inzamelbakken, die staan in Mijdrecht en Abcoude. ,,Vooral deze pvc is heel mooi en zacht, daar kunnen we veel mee”, zegt Ivo Besselsen, CEO bij Vinylrecycling, een bedrijf dat onder andere pvc-materialen verwerkt. Behalve in De Ronde Venen wordt het materiaal ook ingezameld in de Heuvelrug, Apeldoorn, Deventer en Zutphen. In andere gemeenten in het Groene Hart staan voor zover bekend nog geen aparte bakken voor pvc.