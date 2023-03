Wat wil je later worden: brandweerman, boa of politieagent? Scholieren steken hun licht op

Wat zal ik later eens worden, hmm even rondkijken. Dat schiet door de hoofden van meer dan zevenhonderd leerlingen van middelbare scholen in en om Woerden. Zij oriënteren zich in de Milandhof op de beroepspraktijk. Het Beroepenfeest van On Stage voor de 14- en 15-jarigen is begonnen.