Wat wil jij later worden als je groot bent? Woerden krijgt een jeugdbrandweerkorps

Groentewin­kel Vers & Zo van Bertine sluit de deuren: ‘Opboksen tegen supermarkt­prij­zen onmogelijk’

Groentewinkel Vers & Zo uit Montfoort sluit per 18 februari de deuren. Eigenaresse Bertine van der Linden heeft het er moeilijk mee. ,,Maar opboksen tegen de supermarkten is in deze tijden onmogelijk.”

17 januari