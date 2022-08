Waterpeil Harmelen wordt een centimeter verhoogd

In het gebied ten noordwesten van Gerverscop is een verhoging van het praktijkpeil nodig van 1 cm om te voldoen aan de droogleggingsnormen van het waterschap. De veenbodem is hier minder gezakt dan de verwachting was, waardoor een aanpassing nodig is. In de overige gebieden is het voorstel om het huidige praktijkpeil vast te stellen.