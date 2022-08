Waterschappen zien plensbuien met angst en beven tegemoet: 'Moeten precies weten waar die bui valt’

Terug van weggeweest: na twee jaar keert de histori­sche kaasmarkt terug op het Kerkplein

Na twee jaar is er op het Kerkplein in Woerden komend weekeinde weer de historische kaasmarkt. Traditioneel is het evenement op de laatste zaterdag van de Woerdense Vakantieweek. Door corona kon het twee jaar niet doorgaan.

12:22