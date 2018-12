Wéér autobrand: Daders schrijven ‘oorlog’ op weg

UpdateIn Woerden is vannacht weer een auto in de brand gestoken. De vermoedelijke daders schreven daarbij op de weg het woord ‘oorlog’. Het is de achttiende auto in korte tijd die in de as is gelegd.

Voor wie de oorlogsverklaring bedoeld is, is onduidelijk. In Woerden zijn in korte tijd achttien voertuigen in de brand gestoken. De politie heeft eerder een verdachte aangehouden.

Geblust

De vrachtwagen stond op een parkeerterrein aan de Adriaan van Ostadestraat in Woerden. Een voorbijganger merkte de brand op en belde 112. Geluk bij een ongeluk: de brandweer was net terug van een andere melding waardoor ze snel bij de brandende wagen waren. Hierdoor kon de brand zich nauwelijks verspreiden en is het vuur snel geblust.

De vrachtwagen raakte wel erg beschadigd. De vrachtwagen is van waterbedrijf Viteau en stond vol met waterflessen. Volgens bronnen stond de wagen in het zicht van meerdere bewakingscamera’s.

Onrustig

,,Wat komt het ineens dichtbij zeg", zegt omwonende Marian Ruting over de brand.Ruting. ,,Als het onrustig is, ga ik vaak met de hond lopen. Dit moet iemand hebben gezien. Met alles wat er gebeurt in de Oude Schildersbuurt: ik weet niet of ik er nog van schrik. De helikopter hangt teveel boven de wijk: teveel aandacht, dat maakt het erger. Bij de tafeltennis, rond 17.00 uur, begint het gedonder al. Als je dan de politie belt, niet 112, dan is het: ja, ja, we weten het ook niet. Diegene die de boodschap op de weg heeft geschreven: kom to the point, zeg wat je op je lever hebt. Maar dupeer geen onschuldige mensen met dit achterlijke gedoe.”

Anneke Kooijman woont tegenover de vrachtwagen die in brand is gestoken en is geschrokken. ,,Je meent het, helemaal niks van meegekregen", zegt Kooijman. ,,Hier schrik ik van. Vooral omdat ik in mijn slaap dus niks heb gemerkt van deze achterlijke toestanden. Een oorlogsgebied, dat is nogal wat. Waar zijn we mee bezig hier, vraag ik mij af.”

Beangstigend

,,Mijn buurman belde 112", zegt een andere omwonende die anoniem wil blijven. ,,Ik werd wakker van een hard geluid: alsof ze bezig waren met zuigen, wanneer iemand een lekkage heeft. Dit vind ik beangstigend.”

De recherche is momenteel aanwezig bij de Adriaan van Ostadestraat in Woerden en onderzoekt de brand.

Volledig scherm Naar aanleiding van de zoveelste autobrand in Woerden van afgelopen nacht is de politie vandaag bezig aan een onderzoek. © AD

Volledig scherm Door de brand is de vrachtwagen erg beschadigd geraakt. © AD