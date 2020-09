Wéér een groot drugslab gevonden op het terrein van Nico V. (58) uit Montfoort en wéér ontkent hij

UPDATE Drugslab onder dikke laag klei gevonden in Montfoort: ‘Zeer professio­neel en opzienba­rend’

7 augustus Vanaf de weg én vanuit de lucht was het drugslab in Montfoort niet te zien. De politie heeft met de vondst van een crystal meth-lab in zes geschakelde zeecontainers die waren weggewerkt onder een dikke laag dijkverzwaringsklei een opzienbarende vangst gedaan. Drie mannen werden aangehouden, onder wie de Montfoortse eigenaar (59) van het terrein.