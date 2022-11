Jentje Stelwagen, voorzitter van de bewonerscommissie van De Bongerd, zit met de kwestie wel een beetje in zijn maag. Want het is niet de eerste keer dat onbekenden het gemunt hebben op de twee invalideborden. Tien jaar geleden was dat ook al een keer gebeurd, weet Stelwagen. Onlangs hadden onbekenden de twee borden ook al ingepakt met vuilniszakken.

Afgelopen weekend waren de maatregelen drastischer en zijn de borden weggehaald. Stelwagen heeft een vermoeden waar de daders gezocht moeten worden: onder de buurtbewoners. Bewijzen kan hij dit niet.

Zonder rancune

Waarom zouden buurtbewoners het op de borden gemunt hebben? Stelwagen: ,,De Bongerd heeft bij de ingang vier parkeerplaatsen voor bezoekers. Deze zijn eigendom van stichting De Rijnhoven. Op verzoek van de bewoners van De Bongerd heeft De Rijnhoven twee van de vier plaatsen bestemd als invalide parkeerplaats. Dit omdat het bezoek, net als de bewoners, vaak van hoge leeftijd is en dichtbij moet parkeren. De andere twee parkeerplaatsen zijn, als service, beschikbaar voor derden.”

De praktijk leert dat de invalide parkeerplaatsen vaak leeg zijn. En dat is een doorn in het oog van sommige buurtbewoners of bezoekers aan de binnenstad van Montfoort, die voor hun auto een plekje zoeken, blijkt uit reacties op Facebook. Stelwagen begrijpt de ergernis goed, maar heeft geen begrip voor het feit dat de borden zonder pardon weggehaald zijn. De Montfoorter roept de daders op ze terug te brengen.

,,Ze kunnen ze zonder rancune bij me terugbrengen. Als de daders liever anoniem blijven, moeten ze de borden op of bij de ijzeren trap zetten. Dan vinden we ze wel”, aldus zijn oproep op Facebook.

