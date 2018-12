Weer of geen weer: vijf vriendinnen zwemmen nog elke dag in Vinkeveense Plassen

INTERVIEW Transitie Woerdense dj van Martin naar Mirte

29 december Een jaar geleden kwam Martin Damen uit de kast. Hij voelde zich meer Mirte en ging in transitie. De bekendmaking zorgde voor een stortvloed aan - niet allemaal even leuke - reacties. Maar de Woerdense diskjockey is nog steeds heel blij met haar coming-out. 'Het voelde als een enorme rugzak die van me afviel'.