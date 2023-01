Wéér ongeval op Rietveld, auto raakt van weg en belandt op zijkant

Zieke medewer­kers en drukte in ziekenhuis door griepgolf: ‘Het is passen en meten met bedden en personeel’

Een deel van het zorgpersoneel in het St. Antonius Ziekenhuis ligt met griep op bed. Het is dan ook erg druk in het ziekenhuis. ,,We hebben te maken met een stijging van het aantal opgenomen patiënten met covid, griep en het RS-virus”, zegt een woordvoerder.

7 januari