Weerstand tegen plan om winkels te verplaatsen wegens leegstand: ‘Mij krijg je hier niet weg’

WK voetbal Qatar In deze cafés kun je straks samen kijken naar Oranje op het WK: ‘Het wordt wel wat ingetoge­ner’

De horeca in het Groene Hart maakt zich op voor extra drukte in de zaken tijdens het WK voetbal in Qatar dat over 2,5 weken begint. De omstandigheden waaronder de stadions in dat land zijn gebouwd, speelt nauwelijks een rol bij de afweging om tv-schermen op te hangen om Oranjefans samen te laten genieten van de inspanningen van ‘onze jongens’.

3 november