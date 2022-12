Weg met die broeikasgassen! Het grondwaterpeil moet omhoog, vindt provincie Utrecht

De grondwaterstanden in de zomer moeten omhoog. Dat staat in de plannen van de provincie Utrecht om uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems te verminderen en bodemdaling af te remmen. De komende twee jaar worden deze plannen uitgevoerd.

Utrecht bestaat voor ongeveer een derde uit veengrond. Als veen met zuurstof in aanraking komt, breekt het langzaam af. Bij dit proces daalt de bodem op veel plaatsen 2 tot 10 millimeter per jaar en komen er dus broeikasgassen vrij. De bedoeling is in 2030 de uitstoot van broeikasgassen in de provincie met ongeveer de helft te verminderen en de bodemdaling te remmen.

Het verhogen van de grondwaterstand in de zomer tot 40 centimeter onder het maaiveld is in het grootste deel van het veenweidengebied de meest voor de hand liggende maatregel, stelt het provinciebestuur in een toelichting op de plannen.

,,In een klein deel van het veenweidengebied is een verdere verhoging van de grondwaterstand mogelijk. Tot nu toe wordt de verhoging van de grondwaterstand het best bereikt door de aanleg van waterinfiltratiesystemen”, aldus de provincie.

Buizenstelsel

Dergelijke systemen hebben boeren en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden al ontwikkeld in de polder Spengen bij Kamerik en in Driebruggen. Dit systeem is een buizenstelsel onder het maaiveld dat water af- en aanvoert. Het nemen van deze maatregelen vraagt veel van het watersysteem.

Door het verhogen van de grondwaterstanden, is er in een gebied meer water nodig en wordt de waterbergingscapaciteit minder. Ook kan het effect hebben op de waterkwaliteit. Om hier meer kennis over op te doen, worden de komende twee jaar meerdere praktijkpilots uitgevoerd. Op basis hiervan wordt bekeken welke aanpassingen in het watersysteem nodig zijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.