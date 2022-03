Welke partijen gaan in Woerden regeren? Het blijft spannend: fracties houden kaarten tegen de borst

Een groot deel van de gemeenteraad pleit voor deelname van een of meerdere lokale partijen in een nieuw stadsbestuur, omdat die de winnaar van de verkiezingen zijn. CDA, Lijst van der Does en D66 willen graag terugkeren in een nieuwe coalitie. Ook Woerden & Democratie is bereid te regeren. Als het aan Lijst van der Does ligt, is de deelname van de lokalen en landelijke partijen in een nieuw stadsbestuur in balans.