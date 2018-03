Wereldrecord? Hoogzwanger raadslid geeft na 10 minuten zetel over

Raadslid Kiki Hagen, lijsttrekker van D66 in de gemeente De Ronde Venen, is vanavond ongeveer tien minuten raadslid geweest. Vlak na haar installatie gaf zij haar plekje in de gemeenteraad over aan Cees van Uden. Hagen is namelijk hoogzwanger.