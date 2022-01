Werken in een koffietentje? Het kan, ook tijdens de lockdown

Het Groene Hart is dit platform, dat sinds oktober vorig jaar in de lucht is, langzaam aan het ontdekken. Een van de eersten is Brendo Festen uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Hij heeft inmiddels al een paar keer naar tevredenheid bij Keck in Gouda zijn laptop opengeklapt. Festen heeft een eigen bedrijf dat festivals organiseert. ,,Ik heb thuis een gezin met twee kinderen: van 1 en 4. Thuiswerken is dan niet altijd even makkelijk. Ik ben ook vaak op pad. Zo nu en dan elders werken is een aangename afwisseling.”