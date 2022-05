Werkloosheid in het Groene Hart keldert: in deze sectoren is er werk zat

De afname doet zich in elke gemeente voor, al verschillen de percentages. In Bodegraven-Reeuwijk nam de werkloosheid met 28 procent af tussen april vorig jaar en dezelfde maand dit jaar. In Montfoort ging het om 42 procent. Met iets meer dan duizend personen telt Alphen de meeste uitkeringsgerechtigden.

In alle sectoren is te merken dat het aantal werkloosheidsuitkeringen aan het dalen is. In de horeca en catering was de afname in april het grootst: 13,5 procent vergeleken met een maand eerder. Ook in de cultuursector, bij uitzendbedrijven en in de landbouw loopt het aantal WW-uitkeringen snel terug.