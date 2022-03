Westen van het land overstroomt bij ‘Limburgse toestanden’: ‘Dit is de nieuwe werkelijkheid’

Burgemees­ter Maarten Divendal informa­teur in Bunnik

Burgemeester Maarten Divendal van De Ronde Venen is benoemd tot informateur in de gemeente Bunnik. Divendal is gevraagd door de progressieve lokale partij P21 die bij de gemeenteraadsverkiezingen in Bunnik de grootste partij is geworden.

25 maart