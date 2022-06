Wethouder: ‘Aanpak N201 bij Mijdrecht te mager om verkeersproblemen op te lossen’

De Ronde Venen boos over uitstel aanpak knelpunt N201

De Ronde Venen is teleurgesteld over het besluit van de provincie om volgend jaar verder onderzoek te doen naar het verbeteren van knelpunten op de N201. Het oplossen van problemen vooral bij de bocht in Mijdrecht en de leefbaarheid in Vinkeveen wordt hiermee verder uitgesteld.

15 april