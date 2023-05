Wil je als Woerdenaar toch de avondvierdaagse lopen? Dan kan dat hier

Altijd al een kroeg willen runnen? Café Walzicht in Woerden staat te koop

,,Het is doodzonde dat zo'n prachtig pand in de binnenstad leeg staat, dus hopelijk komt er snel een gegadigde", aldus de huidige eigenaar Eric de Kock.