Wil uit Hekendorp is het gezicht in nieuwe MS-campagne: ‘Aan de buitenkant zie je vaak niets’

Kampioen­schap van SC Woerden is te danken aan stabili­teit: ‘Wij zijn moeilijk te kloppen’

SC Woerden is in zijn opzet geslaagd. De ploeg kon gisteren iets voor half vijf het kampioenschap in de vierde klasse vieren. In eigen huis werd met 2-1 afgerekend met concurrent Zwammerdam.

11:17