Wildkampeerders weggestuurd uit Brediuspark

Niet één keer, niet twee keer, maar nu al dríe keer ingebroken in Tims winkel: ‘Doet mentaal wat met je’

Voor de derde keer in amper een maand tijd hebben dieven in de nacht van dinsdag op woensdag geprobeerd in te breken bij Used Products aan de St. Janssteeg in Woerden. En ook bij Bij Veerman aan de Rijnstraat was het twee keer raak. ,,Zo gaat de lol er wel een beetje vanaf.”

6 juli