Wilma (73) heeft haar hele leven gefietst, toch oefent ze nu opnieuw: ‘Lastig om naar links en rechts te kijken’

Brand in woning op Geestdorp zorgt voor rookgor­dijn over de N198, bewoners op vakantie

Op Geestdorp in Woerden is zaterdagnacht omstreeks 2.00 uur een brand in een woning ontdekt. De brand veroorzaakte een rookgordijn over de N198 bij Geestdorp. Het lokaliseren van de brand was voor de eerstehulpverleners ter plaatse lastig vanwege de hevige rookontwikkeling.

11 september