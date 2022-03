Wim Knol definitief niet in nieuwe gemeenteraad Oudewater: ‘Na 12 jaar is het over en uit’

De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen heeft in Oudewater niet voor verrassingen gezorgd. Geen van de kandidaten die een lage notering hadden op de lijst van hun partij is met voorkeurstemmen in de gemeenteraad gekozen.

Dat blijkt een overzicht maandag van het centraal stembureau onder leiding van burgemeester Danny de Vries.

De definitieve uitslag betekent dat Wim Knol (De Wakkere Geelbuik, ex-Onafhankelijken en nu kandidaat Progressief Oudewater) de gemeenteraad van Oudewater verlaat. Hij stond als nummer 3 op de lijst van de nieuwe partij. In de uitslagenlijst is niets veranderd hier. Annemarie van ‘t Veen en Erik Honkoop, die als nummers 1 en 2 op de kieslijst stonden, zijn verkozen. Knol behaalde wel meer stemmen (81) dan Honkoop (25), maar door de ingewikkelde rekenmethode rond de kiesdeler, was dat niet voldoende.

Quote Het is over en uit. Het is tijd om andere dingen te gaan doen Wim Knol

‘Het is over en uit’

,,Als ik wel was verkozen, had ik toch nee gezegd. Ik heb drie perioden (opgeteld twaalf jaar, red.) in de raad gezeten. Het klinkt als een cliché, maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Het is over en uit. Het is tijd om andere dingen te gaan doen.’’

Helemaal weg uit de politiek gaat hij niet. ,,Ik blijf in het bestuur van Progressief Oudewater.’’ Hij stond aan de wieg van die partij. ,,Wat wel mooi is dat toen ik met die partij begon er van alle kanten werd gezegd dat het mij niet zou lukken. Nou, Progressief Oudewater heeft twee zetels behaald, dus we hebben hun ongelijk aangetoond.’’

CDA

In de nieuwe raad zijn het CDA en de VVD met elk vier zetels even groot. Het CDA heeft wel iets meer stemmen behaald. De Onafhankelijken hebben drie zetels en de ChristenUnie-SGP heeft er net als Progressief Oudewater twee. Als grootste partij in stemmen ligt het initiatief voor de coalitie-onderhandelingen bij het CDA. Wanneer de eerste gesprekken zijn, is nog niet bekend.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.