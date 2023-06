Wim uit Harmelen wint ‘wat een uitvinding’ en nu belandt zijn product in álle Europese Action-winkels

't Wonder in Woerden goed bezocht: lekker lokaal eten onder het genot van fijne muziek en mooi weer

Lekker eten en fijne muziek, en dan ook nog heerlijk weer: Dat was genieten in Woerden vrijdag en zaterdag. Het was druk op het tweedaagse culinaire muziekfestival 't Wonder op het Exercitieterrein.