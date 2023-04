Windmolens botsen té vaak met mens en natuur: ‘energieboswachters’ zoeken naar de oplossing

Dit bedrijf naast de A12 gaat flink uitbreiden: pand wordt 2000 vierkante meter groter

QBTEC, een bedrijf in kook- en frituurinsstallaties, breidt uit. Het pand is nu al een opvallende blikvanger langs de A12 bij Woerden en dat wordt nog eens 2000 vierkante meter groter om de groei aan te kunnen en innovaties mogelijk te maken. Deze week is de eerste paal geslagen.