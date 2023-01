Windmolens komen in Reijerscop: ‘Dit is geen kiezersbedrog maar verraad aan de kiezers’

COLUMN Vanavond bekend of er windmolens komen: worden smeekbedes van inwoners genegeerd of niet?

Weten we vanavond of er Woerdense windmolens komen? Het zal erom hangen, want de tegenstanders hebben 14 van de 31 zetels. Het komt aan op de medemenselijkheid van de raadsleden van partijen die voor zijn.

26 januari