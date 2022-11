Winkeldieven slaan steeds vaker toe in Groene Hart: hier werden de meeste diefstallen gepleegd

Het aantal winkeldiefstallen neemt toe in het Groene Hart. De stijging is vooral waarneembaar in Alphen en Gouda. Alleen in Zuidplas is sprake van een flinke afname.

Dat blijkt uit cijfers van de politie. In het gehele Groene Hart is sprake van een toename van 70 in oktober vorig jaar naar 93 aangiften afgelopen maand. Ongeveer een derde van de diefstallen (37) deed zich voor in Alphen. Daar is zelfs sprake van een verdubbeling ten opzichte van oktober vorig jaar. Ook in Gouda ging het flink omhoog: van 15 naar 25 aangiften.

In vrijwel alle andere gemeenten is wel sprake van een stijging, maar ging het om zeer geringe aantallen, bijvoorbeeld van twee naar vier gevallen, zoals in Waddinxveen. Zuidplas steekt er in positieve zin schril bij af. Daar daalde het aantal aangiften van achttien naar zes.

Een verklaring voor die stijging heeft de politie niet. Of die komt door een hogere aangiftebereidheid of doordat er sprake is van meer winkeldiefstallen is dus niet duidelijk. De vergelijking met vorig jaar is wel goed te maken. In oktober vorig jaar waren de winkels ‘gewoon’ open, omdat veel coronamaatregelen op dat moment niet golden.

Coronacrisis

Uit de politiedata blijkt dat het aantal aangiftes tijdens de coronacrisis landelijk gezien afnam. In die periode werden er zwaardere maatregelen van kracht, waaronder het sluiten van niet-essentiële winkels. Ook gold er vanaf eind januari 2021 een avondklok, waardoor mensen na 21.00 uur niet meer naar buiten mochten.

Supermarkten merkten dat het aantal winkeldiefstallen daardoor afnam. Volgens de woordvoerder van brancheorganisatie voor supermarkten CBL kwam dat mogelijk doordat klanten minder anoniem waren, als gevolg van de maatregelen in supermarkten. ,,Klanten moesten zich bijvoorbeeld met een boodschappenwagen door de winkel bewegen. Ook werden ze gecontroleerd op het dragen van een mondkapje’’, aldus de woordvoerder.

