Witte rook: Daniëlle hoopt op een vrolijk coalitie-akkoord

Een 16-jarige jongen uit Wilnis is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden nadat hij woensdagmorgen zwaargewond was geraakt toen hij op zijn scooter door een vrachtwagen werd geschept op de N201 in Mijdrecht.

13 april