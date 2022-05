Woerden en Oudewater moeten rekening houden met komst meer vluchtelingen

,,Naar verwachting vangen we deze zomer ruim tweehonderd Oekraïense vluchtelingen op in drie gemeentelijke opvanglocaties: Stadspoort, Bleek 1 in Woerden en Statenland in Oudewater. Daarnaast is ook het aantal opgevangen vluchtelingen bij particulieren in beide gemeenten toegenomen. Per 28 april waren dat er rond de honderdvijftig.’’