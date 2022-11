Woerden en Oudewater spreken tegen dat ze in de knel zitten met behoud en bescherming cultureel erfgoed

Utrechtse gemeenten in de knel met behoud en bescher­ming cultureel erfgoed

De Utrechtse gemeenten kunnen hun wettelijke taken op het gebied van erfgoedbeleid niet goed uitvoeren. In veel gemeenten zou een verdubbeling van het aantal ambtenaren nodig zijn om dat op te lossen. Dat maakt gedeputeerde van de provincie Utrecht Rob van Muilekom in de Sint Joriskerk in Amersfoort donderdag bekend voor gemeentebestuurders en -ambtenaren.

25 november