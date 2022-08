Woerden houdt extra herdenking WO2, speciaal voor Molukkers: ‘Hun geschiedenis hoort bij onze gemeente’

Politie vond 235 kilo coke en 600.000 euro cash geld bij 61-jarige A. T.: is hij de spil in grootscha­li­ge cokehandel?

Is de 61-jarige A.T. uit Vinkeveen de spil in een grootschalige handel in cocaïne en waste hij het geld dat hij hiermee verdiende wit? Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wel; die eiste woensdag tien jaar cel tegen de man. De verdachte ontkent alle beschuldigingen.

11 augustus