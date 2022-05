Woerden krijgt extra vijfde wethouder (en die zit níet bij een partij uit de coalitie)

Formateur Dirk van der Borg heeft dat bekendgemaakt. Met zijn voorstel haakt hij in op zijn advies als informateur. Hij wijst op de grote opgave (‘stevige ambities’) waar Woerden voor staat de komende jaren en de bijbehorende werklast voor het gemeentebestuur. ,,Verschillende partijen hebben in de eerste fase (van de onderhandelingen, red.) aangegeven dat een versterking van de wethouders wenselijk is.’’

De vier partijen hebben zich daar nog eens over gebogen en zijn tot de conclusie gekomen de opvattingen van Van der Borg te delen. Ze gaan op zoek naar een vijfde wethouder. ,,Die zal onafhankelijk van de formerende partijen (CDA, Lijst van der Does, ChristenUnie/SGP en Progressief Woerden, red.) deelnemen aan het college van burgemeester en wethouders.’’ Uit welke partijhoek die vijfde wethouder moet komen, is niet gezegd. Evenmin of het iemand uit Woerden is, of ‘van buiten’.