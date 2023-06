Woerden krijgt net als New York en Tokio een Social Club: ‘Je kunt het zien als een soort hip buurthuis’

indebuurt.nl Straatthea­ter­fes­ti­val Woerden 2023: twee dagen vol met te gekke optredens

Nog maar twee weken en dan is het weer zover: het Woerdense Straattheaterfestival. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 juni is de binnenstad van Woerden het toneel voor leuke acts, maffe optredens en dwaze artiesten. Altijd een leuk evenement en nog helemaal gratis ook. Van het programma tot de locaties; dit wil je weten het over festival vol optredens in Woerden.