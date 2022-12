Woerden laat kosten Rembrandtbrug nog een keer narekenen; vrees dat 10 miljoen extra niet genoeg is

Ondanks deze second opinion, stemde de meerderheid van de fracties woensdagavond in met de wijziging van het bestemmingsplan, die nodig is om de bouw van de veelbesproken brug mogelijk te maken. Hiermee voorkomt Woerden een schadeclaim van een van de ondernemers op bedrijventerrein Barwoutswaarder.

Die stapte naar de Raad van State omdat hij duidelijkheid wilde over de toekomst van zijn bedrijf. Als de Rembrandtbrug er komt, gaat die over meerdere terreinen van het betreffende bedrijf. De ondernemer eiste bij de Raad van State zo snel mogelijk duidelijkheid over het bestemmingsplan. Die kreeg hij. Voor het eind van dit jaar moet Woerden duidelijkheid geven, anders krijgt de gemeente te maken met de dwangsom van maximaal 15.000 euro wanneer deze termijn wordt overschreden.

Praten met ondernemers

De Woerdense fracties worstelen met de ruim 10 miljoen euro, die de brug op basis van de laatste berekeningen, meer moet gaan kosten. Dat geldt met name voor de oppositiepartijen. Van de coalitie is alleen Progressief Woerden tegen het extra krediet. Een second opinion, waarvan de uitkomsten vermoedelijk pas rond de zomer volgend jaar bekend wordt, moet uitwijzen of het bij de forse overschrijding van 10 miljoen blijft. Sommige partijen vrezen van niet.

Daarnaast eist de gemeenteraad dat, voordat het definitieve jawoord voor het verhoogde krediet van 10 miljoen komt, er een verkeersinrichtingsplan ligt voor het gebied waar de nieuwe brug komt. De fracties eisen bovendien dat de gemeente oog heeft voor de grote zorgen van de ondernemers van Barwoutswaarder en met hen vanzelfsprekend in gesprek gaat.

Als het aan de oppositiepartijen Inwonersbelangen en Splinter ligt, wordt de procedure rond het bestemmingsplan afgebroken in afwachting van de uitkomst van de second opinion. Een meerderheid van de gemeenteraad voelt hier niets voor.