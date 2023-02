Woerden niet interessant voor ondernemers: hoe kan dat? ‘Stad is juist goed bereikbaar’

Leg zebrapad aan op deze gevaarlij­ke oversteken in Vinkeveen, roept deze partij op

Zowel bij het winkelcentrum in Vinkeveen als bij de bushalte naast de oprit van de N201 aan de Herenweg is de oversteek voor voetgangers niet veilig. Daar moet verandering in komen, vindt PvdA/GroenLinks. ,,Vooral in de spitsuren als het extra druk is op deze locaties, is het onveilig’’, zegt raadslid Monique Prins.