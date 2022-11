Woerden overweegt invoering kortingspas voor minima: ‘Zo’n pasje mag geen schaamte opwekken’

Café is al drie weken omgetoverd tot een Oranjepara­dijs: ‘Opbrengst gaat naar Amnesty Internatio­nal

Café Victoria in Woerden is al drie weken omgetoverd tot een heus Oranjeparadijs met een enorme hoeveelheid oranje vlaggetjes en oranje zeilen. ,,Heel Woerden weet daardoor dat wij het WK uitzenden. Mensen hebben er zin in. Sport verbroedert”, laat Erik Thuis, eigenaar van de kroeg, weten.

21 november