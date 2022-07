Woerden verwijdert onaangekondigd protestvlaggen, boeren niet blij: ‘Olie op het vuur’

voor de heb Hmm! Deze toko brengt de authentie­ke smaken uit Indonesië en Thailand thuis op je bord

Selamat Makan! Liefhebbers van de authentieke Indonesische en Thaise keuken weten het allang: het aanbod van Toko1950 in Woerden is om te smullen. De maaltijden en snacks worden volgens oude recepten vers bereid en dat valt in de smaak.

10:00