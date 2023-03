Woerdenaar Marco Gerling (42 jaar en 195 dagen oud) loopt binnen vier uur de marathon (42 kilometer en 195 meter)

Het was een goed voornemen, zij het een ongebruikelijke. Woerdenaar en AD-verslaggever Marco Gerling besloot in december al om in het nieuwe jaar een marathon te lopen. Het is de KPMG Lentemarathon van Amstelveen geworden.

Hoe toevallig, of juist niet: Op de dag van de marathon (zondag 19 maart) is Gerling 42 jaar en 195 dagen oud. En hoe lang is een marathon? Precies, 42 kilometer en 195 meter.

Hoe voel je je nu, de marathon helemaal uitgelopen?

,,De marathon heb ik uitgelopen binnen de vier uur. In 3 uur, 55 minuten en 5 seconden om precies te zijn. Met die tijd ben ik best tevreden, vooral ook omdat ik pas in december ben begonnen met trainen. Was ik eerder begonnen en als ik meer dan drie keer per week had gelopen en gesport, was m'n tijd waarschijnlijk sneller geweest. Op dit moment voel ik m'n benen wel, maar het gaat verder prima.”

Hoe hou je die lange afstand vol? Niet ongelooflijk saai?

,,Het is echt een heel eind maar het helpt enorm als je onderweg support krijgt. Een collega fietste vanaf de zestiende kilometer met mij mee en daar heb ik veel aan gehad. Hoe vaak ik, vooral na de 32ste kilometer, mij niet heb afgevraagd waar ik mee bezig was? Op die momenten weet hij je er doorheen te slepen. Het helpt ook dat wildvreemden je langs de weg aanmoedigen. Ik had al vanaf de 21ste kilometer zere benen en dan is het nog een heel eind hoor. Als je dan bedenkt dat er veel ergere dingen zijn dan pijn, hou je het wel vol.”

Volgende week waarschijnlijk weer een marathon? Welke wordt het?

,,Het is niet zo dat ik nooit meer een marathon ga lopen. Het lijkt mij bijzonder om de marathon van New York mee te maken of die van Berlijn. Een mens schijnt de beste conditie te hebben op z'n 29ste, ik ben dus wat ouder maar als ik mij goed voorbereid moet het nog een keer lukken. Het geheim om een marathon uit te lopen is, behalve een goede voorbereiding, om rustig te beginnen, zorgen voor support onderweg en jezelf tijdens het lopen moed in te spreken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.