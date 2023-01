Woerdenaar vormt lokale kring voor mannen: ‘Samen een antwoord vinden op de vraag wat het betekent om man te zijn’

,,Twee keer per jaar wil ik iets doen wat buiten mijn comfortzone ligt”, vertelt Steinmetz. ,,Zo bezocht ik een tijdje geleden een mannenfestival en daar had ik aanvankelijk wel mijn twijfels bij. Zonder alcohol, het had iets van een retraite, zoals monniken dat doen.”

Zit er een gedachtegoed of filosofie achter de cirkel? ,,Nee, in principe is iedereen welkom.” Waarom nu? ,,Na de Vietnamoorlog zag je in het westen een reactie op zoveel mannelijke energie: zo ontstond de hippiebeweging. Daarna zag je juist dat er weer behoefte was aan mannelijke ontwikkeling. Dit past in die trend.”