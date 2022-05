Woerdenaren hebben eigen parkeerautomaat in hun broekzak sinds lange tijd vol storingen

Vestingwal gedempt, kasteelto­rens verlaagd: Woerden bestaat 650 jaar, maar uit verre verleden is bijna níets te zien

Woerden viert 650 jaar stadsrechten, maar er is weinig tot niets uit 1372 terug te vinden in de stad. ,,Wie over de Gedempte Binnengracht naar de Wilhelminaweg gaat, rijdt eigenlijk over de gracht van die eerste vestingwal, maar je moet het weten’’, zegt Piet Brak.

