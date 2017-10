Woerdens echtpaar mogelijk na 27 jaar uit huis gezet

Een Woerdense echtpaar woont al 27 jaar in hun huurhuis aan de IJsseloord, hun vijf kinderen groeiden er op, en nooit hoorden ze een klacht. Maar nu wil verhuurder Groenwest ze weg hebben. ,,Zeventwintig jaar woon ik daar, waarom moet ik er in godsnaam uit", reageerde de man dinsdag in de Utrechtse rechtszaal. ,,Ik begrijp er niks van."

Groenwest ontbond het huurcontract nadat de burgemeester de woning in juli voor drie maanden had gesloten. Aanleiding daarvoor was de vondst van een 'handelshoeveelheid' softdrugs in het huis bij een politie-inval in februari.



Omdat het echtpaar, dat na hun gedwongen afwezigheid van drie maanden inmiddels terug in de woning is, niet wil vertrekken, eiste de verhuurder bij de rechter een ontruiming. ,,In wezen kraken ze de woning op dit moment", aldus de raadsvrouw van Groenwest.

Incident

Maar de raadsvrouw van het echtpaar vindt dat Groenwest te hard van stapel loopt. Volgens haar ging het om een ,,eenmalig incident" en staat nog helemaal niet vast dat de man er bij betrokken was. Zijn echtgenote zou al helemaal geen blaam treffen. ,,Ze is geen verdachte en ze wordt niet vervolgd", wist de advocate. Ze benadrukte dat het echtpaar altijd zonder wanklank in het huis heeft gewoond en dat ze ook tijdens de drie maanden die ze van de burgemeester niet in de woning mochten verblijven netjes de huur hadden betaald.



Omdat Groenwest ook niet in gesprek wil, vermoedt het echtpaar zelf dat de verhuurder ze stiekem uit economische motieven weg wil hebben. Hun vertrek zou Groenwest geld besparen omdat ze in verband met een geplande grote renovatie geen tijdelijke woonruimte elders voor het echtpaar meer hoeven te regelen. Bovendien zou de gerenoveerde woning voor meer geld aan een nieuwe huurder verhuurd kunnen worden, aldus het echtpaar.

Overlast