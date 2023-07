Woerdense ambtenaren minder vervuilend dan vorig jaar

Woerden zet onderzoek naar windturbi­nes in Reijerscop niet stil, ondanks vol stroomnet

Het onderzoek naar de komst van ruim 200 hoge windmolens in de polder Reijerscop wordt niet stopgezet of opgeschort. Stedin en TenneT verwachten dat tijdig weer voldoende capaciteit beschikbaar is op het elektriciteitsnet.